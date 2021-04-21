Английская футбольная лига поддержала выход английских топ-клубов из Суперлиги

Английская футбольная лига (EFL) сообщила о том, что одобряет решение топ-клубов Англии выйти из состава Суперлиги.

«EFL приветствует решение шести команд АПЛ отказаться от участия в Суперлиге. В связи с широкой оппозицией внутри страны и за рубежом, в том числе со стороны EFL, эти вызывающие разногласие предложения поставили под угрозу спортивные принципы футбольной пирамиды, которую наши члены-основатели разработали более века назад.

EFL надеется, что такой же энтузиазм может быть немедленно направлен на достижение соответствующих и столь необходимых изменений в распределении доходов в наших национальных лигах, и мы будем работать со всеми сторонами, чтобы продвигать эту реформу.

Реформы также должны учитывать реструктуризацию Лиги чемпионов, которая представляет собой реальную угрозу для наших соревнований, включая Кубок лиги, который обеспечивает жизненно важный доход клубам EFL и является питательной средой для звезд будущего», — говорится в сообщении лиги.

Напомним, что из состава Суперлиги вышли все клубы Англии, Италии, а также один клуб из Испании, коим является «Атлетико». «Барселона» и «Реал» все еще отказываются идти на уступки.