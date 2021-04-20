Семин: Собрались 20 человек и решили изменить футбол, а болельщиков не спросили

Бывший главный тренер «Локомотива»высказался о создании топ-клубами футбольной Суперлиги Европы.

Основателями Суперлиги стали «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Реал» и «Тоттенхэм».

Французский «ПСЖ», а также немецкие «Бавария» и дортмундская «Боруссия» отказались от участия в проекте.

«Я придерживаюсь тех же принципов, что "Бавария" и "Боруссия".

Ведь получается, что вдруг неожиданно собрались 20 человек и решили изменить футбол, не спросив об этом мнения болельщиков.

А болельщиков очень много: они по всему миру, их миллиарды. Я не думаю, что они все это будут приветствовать. И мне идея создания этой лиги не нравится.

Это вносит в футбольную жизнь ФИФА и УЕФА определенные проблемы. Эти проблемы не связаны с развитием футбола: это индивидуальные интересы тех команд.

Раньше жили по правилам, и в этом и есть спортивный принцип. А в том, что хотят сделать, спортивного принципа нет.

Почему в этой лиге оказался "Милан"? Он в турнирной таблице Серии А ниже "Аталанты". Он уже давно не играет в Лиге чемпионов.

Почему там "Челси"? Он в АПЛ сейчас на пятом месте. Я думаю, что болельщики такой подход приветствовать не будут.

Кроме того, есть и другие вопросы по спортивной составляющей. Поэтому мне все это не нравится», — цитирует Семина Rusfootball.