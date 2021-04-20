ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересМятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
  • 13:28
    • УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
  • 23:55
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Лидсом»
  • 01:57
    • Двенадцать клубов Европы официально объявили о создании футбольной Суперлиги
  • 22:49
    • Источник: Победу в ЛЧ могут отдать ПСЖ или вернуть в турнир «Баварию», «Боруссию» и «Порту»
  • 21:54
    • У «Баварии» и «Боруссии» будет 30 дней, чтобы принять приглашение в Суперлигу
    Все новости спорта

    Семин: Собрались 20 человек и решили изменить футбол, а болельщиков не спросили

    Футбол Европейская Суперлига РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о создании топ-клубами футбольной Суперлиги Европы.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    Основателями Суперлиги стали «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Реал» и «Тоттенхэм».

    Французский «ПСЖ», а также немецкие «Бавария» и дортмундская «Боруссия» отказались от участия в проекте.

  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
  • Все подробности о создании нового европейского футбольного турнира
  • Вчера

    • «Я придерживаюсь тех же принципов, что "Бавария" и "Боруссия".

    Ведь получается, что вдруг неожиданно собрались 20 человек и решили изменить футбол, не спросив об этом мнения болельщиков.

    А болельщиков очень много: они по всему миру, их миллиарды. Я не думаю, что они все это будут приветствовать. И мне идея создания этой лиги не нравится.

    Это вносит в футбольную жизнь ФИФА и УЕФА определенные проблемы. Эти проблемы не связаны с развитием футбола: это индивидуальные интересы тех команд.

    Раньше жили по правилам, и в этом и есть спортивный принцип. А в том, что хотят сделать, спортивного принципа нет.

    Почему в этой лиге оказался "Милан"? Он в турнирной таблице Серии А ниже "Аталанты". Он уже давно не играет в Лиге чемпионов.

    Почему там "Челси"? Он в АПЛ сейчас на пятом месте. Я думаю, что болельщики такой подход приветствовать не будут.

    Кроме того, есть и другие вопросы по спортивной составляющей. Поэтому мне все это не нравится», — цитирует Семина Rusfootball.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА сравняться в серии у себя дома?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Увеличит ли «Бавария» отрыв от «Лейпцига»?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Лейпциг» должен взять три очка
  • «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.40
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Чжан Шуай
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брэди — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ванкувер — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Александрова — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры