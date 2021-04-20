Президент «Реала» раскритиковал новый формат Лиги чемпионов

Президент мадридского «Реала» и глава европейской Суперлигизаявил, что не понял новый формат Лиги чемпионов, который накануне предложил УЕФА.

«Новый формат Лиги чемпионов — это нечто абсурдное. И поймите, создание Суперлиги — это не мой личный интерес. Я не владелец "Реала", а президент клуба, который принадлежит его членам. Все, что я хочу, — это спасти футбол. Мы боремся за будущее футбола.

Я не понимаю тот формат, над которым работает УЕФА. Это не принесет доход, необходимый для спасения футбола. В УЕФА и ФИФА не должны злиться. Мы хотим начать свой турнир как можно скорее», — цитирует Переса Real Madrid Info.

Напомним, что в новом формате ЛЧ будет изменено количество команд — с 32-х до 36-ти, будет убран групповой этап, а клубы проведут минимум десять матчей — пять дома и пять на выезде.

Накануне «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер» и «Тоттенхэм» объявили о создании Суперлиги. Ее старт запланирован уже на август этого года. Организаторы турнира видят в ней замену Лиге чемпионов.