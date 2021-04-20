Кассано: Я бы попросил вышвырнуть «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А

Бывший форвард сборной Италии и ряда клубов Серии Апрокомментировал создание Суперлиги, а также вступление туда «Ювентуса», «Милана» и «Интера».

«Невозможно даже представить такой турнир. Большие клубы должны понять, что футбол принадлежит людям. Нельзя оставить остальные команды за бортом.

Я бы попросил вышвырнуть "Интер", "Милан" и "Ювентус" из Серии А. Пускай играют в своей лиге, а мы посмотрим, что произойдёт. Итальянская федерация должна этому противодействовать. 12 клубов не могут управлять всем футболом», — цитирует Кассано Football Italia.

Помимо трех грандов Серии А вступить в новую лигу решили «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал» и «Атлетико».