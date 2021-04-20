Бэмфорд о Суперлиге: Футбол — игра для болельщиков. Без них футбол — ничто

Нападающий «Лидса»прокомментировал создание Суперлиги, в которой планируют принять участие «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Мы видели то же, что и остальные. Поразительно, что все говорят об этом. Я не могу этого понять. Удивительно, что шумиха поднимается, лишь когда пострадал чей-то карман. Очень жаль, что к другим неправильным вещам, вроде расизма, так не относятся.

Мы, как и болельщики, не можем поверить в это предложение. Мы не знаем, что в итоге получится. Мы в шоке. Я не видел ни одного болельщика, который был бы доволен этой новостью. А футбол — игра для болельщиков. Без них футбол — ничто. Важно твёрдо стоять на своём и показывать, что футбол должен быть для болельщиков», — цитирует Бэмфорда Sky Sports.