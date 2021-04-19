Фергюсон: Создание Суперлиги — это шаг назад в 70-летней истории европейского клубного футбола

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед»уверен, что создание европейской Суперлиги навредит развитию футбола.

«Создание Суперлиги — это шаг назад в 70-летней истории европейского клубного футбола. Я был и игроком провинциальной команды в 1960-х, и тренером "Абердина", выигравшего Кубок обладателей кубков, — для небольшого шотландского клуба это было сродни покорению Эвереста.

Когда я работал в "Ман Юнайтед", мы играли в четырех финалах Лиги чемпионов, и это были самые особенные моменты. Я не уверен, что "МЮ" имеет отношение к происходящему. Я не принимаю участия в процессе принятия решений», — приводит слова Фергюсона Reuters.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

Ранее УЕФА выступил против создания футбольной Суперлиги, сообщив, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.