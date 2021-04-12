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    Автогол принес «Сассуоло» победу над «Беневенто»

    «Беневенто» — «Сассуоло»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Беневенто Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 30-го тура чемпионата Италии «Беневенто» потерпел домашнее поражение от «Сассуоло» со счетом 0:1.

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    Единственный мяч на 45-й минуте срезал в свои ворота защитник хозяев Федерико Барба.

    Футбол. Италия. Серия А
    Беневенто — Сассуоло 0:1
    Гол: 0:1 Federico Barba (автогол) (45') Беневенто: Лоренцо Монтипо, Алессандро Туйя (Джанлука Капрари, 65'), Камил Глик, Federico Barba, Риккардо Импрота, Фабио Депаоли, Паскуале Скьяттарелла (Николас Виола, 65'), Артур Ионицэ, Перпарим Хетемай (Гаэтано Летиция, 56'), Адольфо Гайч (Яго Фальке, 76'), Марко Сау (Джанлука Лападула, 56') Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Мерт Мюльдюр (Йереми Тольян, 77'), Джанмарко Феррари, Гиоргос Кирьякопулос (Рожерио, 77'), Франческо Маньянелли (Педро Обьянг, 69'), Жереми Бога, Максим Лопес (Лукаш Гараслин, 69'), Филип Джуричич (Влад Кирикеш, 82'), Мануэль Локателли, Джакомо Распадори Предупреждения: Джанмарко Феррари (12'), Алессандро Туйя (55'), Паскуале Скьяттарелла (58'), Франческо Маньянелли (64'), Гаэтано Летиция (84')

    В турнирной таблице Серии А «Сассуоло» располагается на восьмой строчке, «Беневенто» идет 16-м.

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