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    Наумов увидел в игре «Локомотива» руку Николича

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу Марко Николича на посту главного тренера «железнодорожников».

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Я начинаю уже видеть руку Николича. На той базе, которую создал Семин, Николич ничего не разрушая в тот момент, когда у него не было времени, сейчас постепенно вводит какие-то свои черточки в игру. Они очень позитивные.

    Мне, например, нравится, как выглядит молодежь "Локомотива". Вчера Мухин и Куликов неплохо выглядели. Рыбчинскому нашли место крайнего защитника. Он тоже здорово смотрится. Меня это радует. Этот факт я связываю не только с Николичем.

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    • С приходом нового руководства. Когда в команде спокойствие и в клубе есть рабочий лад, на игре это сразу сказывается. Когда есть разногласие, невозможно ничего выиграть. Леонченко очень грамотно строит работу в клубе, и в результате команда заиграла», — приводит слова Наумова «Советский спорт».

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