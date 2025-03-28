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    «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и сравнял счет в серии

    «Автомобилист» — «Ак Барс»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    «Автомобилист» из Екатеринбурга победил казанский «Ак Барс» (4:3) во второй игре 1/8 финала Кубка Гагарина и сравнял счет в серии.

    Александр Бывальцев
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    Александр Бывальцев

    Голы в составе победителей забивали Александр Шаров, Ник Меркли, Брукс Мэйсек и Александр Бывальцев.

    За гостей отличились Степан Фальковский, Кирилл Семенов и Дмитрий Яшкин.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
    Голы: Шаров — 2 (Мэйсек, Кизимов), 11:01 — 1:0. Меркли — 1 (бол., Бывальцев, Голышев), 19:29 — 2:0. Мэйсек — 1 (бол., Да Коста), 23:12 — 3:0. Фальковский — 1 (Коршков, О`Делл), 29:09 — 3:1. Семенов — 1 (Миллер), 43:39 — 3:2. Бывальцев — 1 (Каштанов, Дитц), 45:35 — 4:2. Яшкин — 1 (бол., Миллер, Барабанов), 46:29 — 4:3Вратари: Аликин — БиляловБроски: 31 (10+12+9) — 34 (10+8+16)Штраф: 10 — 14

    Третий матч серии пройдет 30 марта в Казани.

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