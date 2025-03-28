В рамках 24-го тура чемпионата Португалии «Жил Висенте» примет «Бенфика». Поединок пройдет 28 марта и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жил Висенте» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: Команда располагается на 14-й позиции чемпионата Португалии с 23 очками в активе после 25-и туров. «Жил Висенте» набрал столько же баллов, сколько и у АФС, который находится в зоне вылета.

Команда также не очень здорово выступает на своем поле, набрав 16 очков из 36-и возможных. «Жил Висенте» занимает по этому показателю 13-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре команда проиграла «Санта Клару» со счетом 0:1, пропустив гол на 27-й минуте. До этого «Жил Висенте» сыграл вничью с «Эштрелой» (1:1).

Команда не может победить в чемпионате Португалии на протяжении 7-и последних матчей. За этот отрезок «Жил Висенте» 6 раз проиграла и однажды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграет: Сфефело Ситоле из-за травмы.

Состояние команды: «Жил Висенте» продолжает борьбу за выживание в чемпионате Португалии. Команде необходимо стабильно набирать очки, чтобы оторваться от зоны вылета.

К тому же, «Жил Висенте» имеет проблемы с результативностью, забив 24 гола за 25 туров при 37-и пропущенных.

«Бенфика»

Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице с 59-ю очками в активе после 25-и туров. «Бенфика» отстает от «Спортинга» на 3 балла, имея игру в запасе.

В гостях команда также выступает неплохо, занимая по этому показателю 3-е место в лиге. «Бенфика» набрала 23 очков из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Португалии команда обыграла «Риу Аве» со счетом 3:2, забив победный гол на 80-й минуте. До этого «Бенфика» уступила «Барселоне» (1:3) в Лиге чемпионов.

Команда выиграла 6 последних матчей в чемпионате страны. За этот отрезок «Бенфика» также обыгрывала «Насьональ» (3:0), «Боавишту» (3:0), «Санта Клару» (1:0), «Морейренси» (3:2), «Эштрелу» (3:2).

Не сыграют: Александр Ба, Анхель Ди Мария, Тьягу Гувейя и Ману (у всех — травмы).

Состояние команды: «Бенфика» будет бороться со «Спортингом» за чемпионство до конца сезона. У команды есть все шансы выиграть эту гонку, но для этого нужно продолжать побеждать.

В нынешнем сезоне у «Бенфики» нет яркого форварда, который решает исходы матчей. Лучший бомбардир команды Вангелис Павлидис забил 10 голов за 25 встреч.

Статистика для ставок

«Жил Висенте» не может победить на протяжении 7-и последних матчей в чемпионате Португалии

«Бенфика» выиграла 6 последних поединков в чемпионате страны

В последних 5-и очных встречах «Бенфика» непременно обыгрывала «Жил Висенте»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.38, победа «Жил Висенте» — 8.50, ничья — за 4.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Жил Висенте» продолжит терять очки, а «Бенфика» уверенно победит.

Ставка: Победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 2.17.

Прогноз: «Бенфика» не очень здорово играет в обороне. Можно предположить, что гости пропустят минимум 1 гол.

Ставка: Индивидуальный тотал «Жил Висенте» 0.5 больше за 1.90.