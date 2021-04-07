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    Куртуа назвал лучших голкипером мира

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    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился своим мнением относительно того, кто в настоящее время может входить в список лучших голкиперов мира.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Такие вопросы всегда сложны, уровень вратарей сейчас очень высок. Есть поколения голкиперов.

    Облак, тер Штеген, Алиссон, я. Мы все примерно одного возраста, одного поколения. Нойер все еще в порядке. Но группа такая, оставлю публике право расставить нас по местам.

    С детства я был большим поклонником Касильяса, но позже, повзрослев, понял, что он ниже меня и у него другой стиль. Поэтому я начал следить за ван дер Саром, который тоже был моим кумиром.

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    • Также я восхищался Чехом, не забудем и Буффона, легенда. В плане ориентира на позиции это скорее был ван дер Сар», — приводит слова бельгийца AS.

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