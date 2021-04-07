Куртуа назвал лучших голкипером мира

Вратарь «Реала»поделился своим мнением относительно того, кто в настоящее время может входить в список лучших голкиперов мира.

«Такие вопросы всегда сложны, уровень вратарей сейчас очень высок. Есть поколения голкиперов.

Облак, тер Штеген, Алиссон, я. Мы все примерно одного возраста, одного поколения. Нойер все еще в порядке. Но группа такая, оставлю публике право расставить нас по местам.

С детства я был большим поклонником Касильяса, но позже, повзрослев, понял, что он ниже меня и у него другой стиль. Поэтому я начал следить за ван дер Саром, который тоже был моим кумиром.

Также я восхищался Чехом, не забудем и Буффона, легенда. В плане ориентира на позиции это скорее был ван дер Сар», — приводит слова бельгийца AS.