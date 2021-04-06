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    • «Монако» вышел в четвертьфинал Кубка Франции
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    «Монако» вышел в четвертьфинал Кубка Франции

    «Монако» — «Метц»: счет матча 0:0 (5:4 — по пенальти)

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Монако Метц
    «Монако» вышел в четвертьфинал Кубка Франции, обыграв в 1/8 финала «Метц».

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Основное время встречи, которая прошла на стадионе «Луи II», завершилось со счетом 0:0.

    В серии пенальти подопечные Нико Ковача победили 5:4. Ключевым стал промах игрока гостей Хабиба Майга.

    Российский полузащитник хозяев Александр Головин весь матч провел на скамейке запасных.

    Футбол. Франция. Кубок
    Монако — Метц 0:0
    Монако: Радослав Маецки, Фоде Балло (Caio Henrique, 68'), Гильермо Марипан, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль (Аксель Дисаси, 46'), Элиот Матазо (Орельен Чуаэми, 79'), Крепин Дьятта (Стеван Йоветич, 68'), Юссуф Фофана, Желсон Мартинш (Сеск Фабрегас, 59'), Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд Метц: Александр Укиджа, Дилан Бронн, Бубакар Куяте, Мамаду Фофана, Фабьен Сентонс, Викторьен Ангбан, Хабиб Майга, Фарид Булайя (Pape Sarr, 60'), Томас Делаин, Вагнер да Силва (Папа Ндиага Яд, 61'), Аарон Исека Лея (Тьерри Амброз, 61') Предупреждение: Викторьен Ангбан (65')

    Следующий соперник «Монако» будет определен позднее.

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