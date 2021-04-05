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    Семак: Забили бы раньше — концовка была бы не такой нервной

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    Сергей Семак поделился впечатлениями после победы «Зенита» над «Химками» (2:0) в матче 24 тура РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Интересный, довольно нервный матч. Конечно, перед матчем конкуренты сократили разрыв в таблице, и нам никак нельзя было терять очки. Качеством игры я доволен, но если говорить о реализации, то нужно было забивать. "Химки" вообще пропускают не так много. Забили бы раньше — концовка была бы не такой нервной. А так любой удар мог привести к пропущенному мячу.

    Надо работать над завершением. Мы забиваем много, но можем еще больше. Нам нужно дальше трудиться, другого пути нет», — цитирует Семака СЭ.

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