«Торпедо» — СКА: счет матча 2:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде переигралпо буллитам — 3:2.

В игре за гостей забивали Марат Хайруллин и Илья Карпухин. В составе хозяев отличились Вячеслав Войнов и Евгений Свечников.

Марат Хайруллин принес победу СКА по буллитам.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Хайруллин — 17 (Воробьев, Толчинский), 3:41 — 0:1. Войнов — 6 (Шавин, Свечников), 38:32 — 1:1. Свечников — 13 (Томпсон, Белевич), 49:34 — 2:1. Карпухин — 7 (бол., Григоренко, Хайруллин), 57:41 — 2:2Победный буллит: ХайруллинВратари: Кульбаков — Заврагин (56:20 — 57:41)Штраф: 8 — 10Броски: 39 (22+7+6+4) — 36 (8+13+14+1)

СКА с 82 очками пока что занимает шестое место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» 71 очко и восьмая строчка.