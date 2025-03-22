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    СКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ

    «Торпедо» — СКА: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде переиграл «Торпедо» по буллитам — 3:2.

    СКА
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    СКА

    В игре за гостей забивали Марат Хайруллин и Илья Карпухин. В составе хозяев отличились Вячеслав Войнов и Евгений Свечников.

    Марат Хайруллин принес победу СКА по буллитам.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Хайруллин — 17 (Воробьев, Толчинский), 3:41 — 0:1. Войнов — 6 (Шавин, Свечников), 38:32 — 1:1. Свечников — 13 (Томпсон, Белевич), 49:34 — 2:1. Карпухин — 7 (бол., Григоренко, Хайруллин), 57:41 — 2:2Победный буллит: ХайруллинВратари: Кульбаков — Заврагин (56:20 — 57:41)Штраф: 8 — 10Броски: 39 (22+7+6+4) — 36 (8+13+14+1)

    СКА с 82 очками пока что занимает шестое место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» 71 очко и восьмая строчка.

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