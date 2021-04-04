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    Промес, Соболев и Ларссон сыграют в атаке «Спартака» против «Ростова»

    «Спартак» — «Ростов»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Cтали известны стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 24-го тура чемпионата России.

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    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе, Глебов, Хашимото, Алмквист, Полоз, Соу.

    Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Хаджикадунич, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Гигович, Обухов, Саплинов.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Промес, Соболев, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Хендрикс.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 2.21, на успех «Ростова» — 4.00, на ничью — 3.40. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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