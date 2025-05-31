Видад Касабланка — Порту. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 мая 2025 года

Видад
Порту
«Видад» Касабланка
Турнирное положение: «Видад» Касабланка провел не столь яркий сезон. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Марокко.
При этом «Видад» Касабланка на 3 очка отстал от второй позиции. А вот пропускает команда в среднем чуть реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Севилье».
До того команда уверено расправилась с «Хемис Земамрой» (2:0). При этом чуть ранее она переиграла еще и «Женесс Спортив» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Видад» Касабланка забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Видад» Касабланка нынче преуспевает в плане результатов. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.
В матче с «Порту» марокканцы постараются выдать свой максимум. «Видад» Касабланка явно способен дать бой «драконам».
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оборонительные редуты команды достаточно надежны.
«Порту»
Турнирное положение: «Драконы» провели очередной серый сезон. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Порту» на 11 очков отстал от чемпиона. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз в 34 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Драконы» переиграли «Насьонал» (3:0).
До того команда сумела одолеть «Боавишту» (2:1). Да и поединок с «Морейренсе» принес «драконам» викторию (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Порту» разжился 4 победами. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Драконы» на данном этапе выглядят монолитно. Команда победила в 3 своих последних матчах.
При этом «Порту» вполне преуспевает в плане реализации. «Драконы» настреляли 65 мячей в 34 поединках чемпионата.
В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и Саму настрелял 19 мячей в Примейра-Лиге.
Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Драконы» вполне способны прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Порту» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Драконы» победили в 3 последних поединках
- «Видад» Касабланка до последней коллизии уступил в 3 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.00.
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Прогноз: «Драконы» постараются исправиться за неудачное выступление в чемпионате.
«Порту» выглядит монолитнее соперника, да и марокканцев команда должна обыгрывать априори.
Ставка: Победа «Порту» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60