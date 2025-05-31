Видад Касабланка — Порту. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 мая 2025 года

31 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Видад» Касабланка и «Порту». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Видад» Касабланка — «Порту», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Видад» Касабланка

Турнирное положение: «Видад» Касабланка провел не столь яркий сезон. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы чемпионата Марокко.

При этом «Видад» Касабланка на 3 очка отстал от второй позиции. А вот пропускает команда в среднем чуть реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Севилье».

До того команда уверено расправилась с «Хемис Земамрой» (2:0). При этом чуть ранее она переиграла еще и «Женесс Спортив» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Видад» Касабланка забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Видад» Касабланка нынче преуспевает в плане результатов. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

В матче с «Порту» марокканцы постараются выдать свой максимум. «Видад» Касабланка явно способен дать бой «драконам».

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и оборонительные редуты команды достаточно надежны.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» провели очередной серый сезон. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Порту» на 11 очков отстал от чемпиона. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз в 34 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Драконы» переиграли «Насьонал» (3:0).

До того команда сумела одолеть «Боавишту» (2:1). Да и поединок с «Морейренсе» принес «драконам» викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Порту» разжился 4 победами. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Драконы» на данном этапе выглядят монолитно. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом «Порту» вполне преуспевает в плане реализации. «Драконы» настреляли 65 мячей в 34 поединках чемпионата.

В кадровом плане у команды относительно позитивная ситуация. Да и Саму настрелял 19 мячей в Примейра-Лиге.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Драконы» вполне способны прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Порту» в среднем пропускает реже гола за матч

«Драконы» победили в 3 последних поединках

«Видад» Касабланка до последней коллизии уступил в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.00.

Прогноз: «Драконы» постараются исправиться за неудачное выступление в чемпионате.

«Порту» выглядит монолитнее соперника, да и марокканцев команда должна обыгрывать априори.

Ставка: Победа «Порту» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60