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    Газизов рассказал, когда «Уфа» определится с новым тренером

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что в ближайшие дни клуб назовет имя исполняющего обязанности главного тренера команды.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Уфы» 3 апреля после крупного поражения от «Динамо» (0:4).

    «Пока неизвестно, когда будет объявлен новый главный тренер, это довольно больная тема. Отставка произошла быстро, естественно, пока сроков нет. До решения о главном тренере командой будет заниматься кто-то из помощников.

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    • В понедельник вечером перед тренировкой объявим имя помощника, который будет руководить. Сейчас, после отставки Рашида Рахимова, ничего нельзя предвидеть и предугадать, все может произойти. Может, придет новый главный тренер и скажет, что с кем-то придется расстаться. Сейчас я не буду ничего предсказывать», — приводит слова Газизова ТАСС.

    «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.

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