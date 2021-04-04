Газизов рассказал, когда «Уфа» определится с новым тренером

Генеральный директор «Уфы»сообщил, что в ближайшие дни клуб назовет имя исполняющего обязанности главного тренера команды.

Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Уфы» 3 апреля после крупного поражения от «Динамо» (0:4).

«Пока неизвестно, когда будет объявлен новый главный тренер, это довольно больная тема. Отставка произошла быстро, естественно, пока сроков нет. До решения о главном тренере командой будет заниматься кто-то из помощников.

В понедельник вечером перед тренировкой объявим имя помощника, который будет руководить. Сейчас, после отставки Рашида Рахимова, ничего нельзя предвидеть и предугадать, все может произойти. Может, придет новый главный тренер и скажет, что с кем-то придется расстаться. Сейчас я не буду ничего предсказывать», — приводит слова Газизова ТАСС.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 24-х туров.