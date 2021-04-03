«Челси» — «Вест Бромвич»: счет матча 2:5, обзор голов

«Синие» открыли счет на 27-й минуте, когда Маркос Алонсо со штрафного пробил над «стенкой», мяч угодил в штангу и отскочил во вратарскую, а Кристиан Пулишич оказался первым на добивании.
Еще через две минуты хозяева остались в меньшинстве — Тьяго Силва получил вторую желтую карточку за грубый фол.
«Дрозды» отыгрались под занавес первого тайма. Сэм Джонстон вынес мяч со своей штрафной, Матеус Перейра из глубины рванул в штрафную, опередил Курта Зума и аккуратно перебросил Эдуара Менди.
И почти сразу же Перейра забил свой второй мяч и принес гостям минимальный перевес.
На 63-й минуте «Вест Бромвич» развил свой успех. Дарнелл Ферлонг забежал по флангу и сделал перевод в штрафную, где Каллум Робинсон подстроился и в касание вогнал мяч под перекладину.
Спустя пять минут в быстрой контратаке отличился Мбайе Дьян и упрочил преимущество гостей.
«Синие» ответили на 71-й минуте. Алонсо с левого края прострелил в штрафную, Тимо Вернер принял мяч и сделал передачу в центр на Мэйсона Маунта, который поразил пустые ворота.
Окончательный результат в компенсированное время второго тайма установил Робинсон, оформив дубль.
Для «синих» это первое поражение под руководством немецкого тренера Томаса Тухеля.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (51 очко), а «Вест Бромвич» — 19-е (21 очко).