Губерниев об игре сборной России: Тоскливо местами

Известный комментаторпрокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:2) в отборе на ЧМ-2022.

«В принципе, таких матчей будет немало в нашей группе. Тоскливо местами. Борьба есть. Пенальти без VAR много не будет. Так что надо забивать самим. А много мы не забьем. И нам не забьют.

И два пропустить — это много. Один забили, молодцы. Играли во втором тайме не так плохо! Ну и, конечно, на стандартах в обороне по-прежнему не очень!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

В следующем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия встретится на своем поле с Хорватией. Игра пройдет 1 сентября.