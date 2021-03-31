Губерниев об игре сборной России: Тоскливо местами

Дмитрий Губерниев Фото: globallookpress.com
«В принципе, таких матчей будет немало в нашей группе. Тоскливо местами. Борьба есть. Пенальти без VAR много не будет. Так что надо забивать самим. А много мы не забьем. И нам не забьют.
И два пропустить — это много. Один забили, молодцы. Играли во втором тайме не так плохо! Ну и, конечно, на стандартах в обороне по-прежнему не очень!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
В следующем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия встретится на своем поле с Хорватией. Игра пройдет 1 сентября.