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    Бельгия забила 8 мячей Белоруссии в отборе ЧМ-2022, Уэльс одолел Чехию

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    Сборная Бельгии одержала гостевую победу над командой Белоруссии (8:0) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Е.

    Бельгия — Белоруссия
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    Бельгия — Белоруссия

    Дубли на свой счет записали форвард Леандро Троссар и полузащитникХанс Ванакен, еще по голу забили Миши Батшуайи, Жереми Доку, Деннис Прает и Кристиан Бентеке.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E
    Бельгия — Белоруссия 8:0
    Голы: 1:0 Миши Батшуайи (14'), 2:0 Ханс Ванакен (17'), 3:0 Леандро Троссард (38'), 4:0 Жереми Доку (42'), 5:0 Деннис Прает (49'), 6:0 Кристиан Бентеке (70'), 7:0 Леандро Троссард (76'), 8:0 Ханс Ванакен (89') Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер (Дедрик Боята, 46'), Ян Вертонген (Леандер Дендонкер, 64'), Торган Азар, Тома Мёнье, Ханс Ванакен, Деннис Прает (Юри Тилеманс, 71'), Леандро Троссард, Жереми Доку (Аднан Янузай, 77'), Миши Батшуайи (Кристиан Бентеке, 64') Белоруссия: Александр Гутор, Роман Юзепчук, Aleksandr Pavlovets, Никита Наумов, Денис Поляков, Макс Эбон (Pavel Savitskiy, 46'), Дмитрий Подстрелов (Николай Сигневич, 46'), Сергей Кисляк (Иван Маевский, 61'), Игорь Стасевич, Виталий Лисакович (Vladislav Klimovich, 74'), Yuri Kendysh (Иван Бахар, 87')

    В другом матче группы сборная Уэльса одержала домашнюю победу над командой Чехии — 1:0.

    На 48-й минуте чехи остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил нападающий Патрик Шик. На 78-й минуте составы уравнялись, после того как вторую желтую карточку получил защитник Коннор Робертс.

    Единственный мяч на 81-й минуте забил хавбек Дэниел Джеймс, которому ассистировал Гарет Бэйл.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E
    Уэльс — Чехия 1:0
    Гол: 1:0 Даниэль Джеймс (82') Уэльс: Дэнни Уорд, Джейми Лоуренс, Джо Родон, Крис Мепэм (Киффер Мур, 57'), Неко Уильямс, Гарри Уилсон (Джонатан Уильямс, 76'), Коннор Робертс, Этан Ампаду, Joe Morrell, Гарет Бэйл, Даниэль Джеймс Чехия: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль (Матей Выдра, 87'), Ондржей Кудела (Антонин Барак, 87'), Ян Борил, Владимир Дарида, Лукаш Провод, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Томаш Голеш (Михал Крменчик, 53'), Патрик Шик Предупреждения: Коннор Робертс (49'), Джейми Лоуренс (54'), Давид Зима (55'), Якуб Янкто (62'), Коннор Робертс (77') Удаление: Патрик Шик (49')
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