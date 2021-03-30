Бельгия забила 8 мячей Белоруссии в отборе ЧМ-2022, Уэльс одолел Чехию

одержала гостевую победу над(8:0) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Е.

Дубли на свой счет записали форвард Леандро Троссар и полузащитникХанс Ванакен, еще по голу забили Миши Батшуайи, Жереми Доку, Деннис Прает и Кристиан Бентеке.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E Бельгия — Белоруссия 8:0 Голы: 1:0 Миши Батшуайи (14'), 2:0 Ханс Ванакен (17'), 3:0 Леандро Троссард (38'), 4:0 Жереми Доку (42'), 5:0 Деннис Прает (49'), 6:0 Кристиан Бентеке (70'), 7:0 Леандро Троссард (76'), 8:0 Ханс Ванакен (89') Бельгия: Симон Миньоле, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер (Дедрик Боята, 46'), Ян Вертонген (Леандер Дендонкер, 64'), Торган Азар, Тома Мёнье, Ханс Ванакен, Деннис Прает (Юри Тилеманс, 71'), Леандро Троссард, Жереми Доку (Аднан Янузай, 77'), Миши Батшуайи (Кристиан Бентеке, 64') Белоруссия: Александр Гутор, Роман Юзепчук, Aleksandr Pavlovets, Никита Наумов, Денис Поляков, Макс Эбон (Pavel Savitskiy, 46'), Дмитрий Подстрелов (Николай Сигневич, 46'), Сергей Кисляк (Иван Маевский, 61'), Игорь Стасевич, Виталий Лисакович (Vladislav Klimovich, 74'), Yuri Kendysh (Иван Бахар, 87')

В другом матче группы сборная Уэльса одержала домашнюю победу над командой Чехии — 1:0.

На 48-й минуте чехи остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил нападающий Патрик Шик. На 78-й минуте составы уравнялись, после того как вторую желтую карточку получил защитник Коннор Робертс.

Единственный мяч на 81-й минуте забил хавбек Дэниел Джеймс, которому ассистировал Гарет Бэйл.