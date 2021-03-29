Маунт повторил достижение Лэмпарда в сборной Англии

Во втором поединке отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года сборнаяв гостях обыграла команду— 2:0.

Один из голов англичан забил полузащитник «Челси» Мейсон Маунт, которому удалось повторить достижение Фрэнка Лэмпарда.

Как сообщает OptaJoe, Маунт стал первым футболистом со времен Лэмпарда, который смог отметиться результативным действием в трех матчах сборной Англии.

Албания и Англия находятся в группе I отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Польша, Венгрия, Андорра и Сан-Марино. Англия, набрав шесть очков, занимает первое место в таблице квартета.