Маунт повторил достижение Лэмпарда в сборной Англии

Мейсон Маунт Фото: globallookpress.com
Один из голов англичан забил полузащитник «Челси» Мейсон Маунт, которому удалось повторить достижение Фрэнка Лэмпарда.
Как сообщает OptaJoe, Маунт стал первым футболистом со времен Лэмпарда, который смог отметиться результативным действием в трех матчах сборной Англии.
Албания и Англия находятся в группе I отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Польша, Венгрия, Андорра и Сан-Марино. Англия, набрав шесть очков, занимает первое место в таблице квартета.