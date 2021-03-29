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    Маунт повторил достижение Лэмпарда в сборной Англии

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Албании
    Во втором поединке отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года сборная Англии в гостях обыграла команду Албании — 2:0.

    Мейсон Маунт
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    Мейсон Маунт

    Один из голов англичан забил полузащитник «Челси» Мейсон Маунт, которому удалось повторить достижение Фрэнка Лэмпарда.

    Как сообщает OptaJoe, Маунт стал первым футболистом со времен Лэмпарда, который смог отметиться результативным действием в трех матчах сборной Англии.

    Албания и Англия находятся в группе I отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Польша, Венгрия, Андорра и Сан-Марино. Англия, набрав шесть очков, занимает первое место в таблице квартета.

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