Украина — Финляндия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

Составы команд:
«Украина»: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Руслан Малиновский, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Роман Яремчук.
«Финляндия»: Йессе Йоронен, Паулус Араюури, Албин Гранлунд, Йоона Тойвио, Daniel O'Shaughnessy, Юкка Райтала, Глен Камара, Расмус Шуллер, Йони Кауко, Робин Лод, Теэму Пукки.
Предыдущий матч соперников: «Финляндия» — «Украина» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Украина» — «Финляндия». Коэффициент ставки — 1.68.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.
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