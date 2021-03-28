Украина — Финляндия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

В 21:45 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч

Составы команд:

«Украина»: Георгий Бущан, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Руслан Малиновский, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Роман Яремчук.

«Финляндия»: Йессе Йоронен, Паулус Араюури, Албин Гранлунд, Йоона Тойвио, Daniel O'Shaughnessy, Юкка Райтала, Глен Камара, Расмус Шуллер, Йони Кауко, Робин Лод, Теэму Пукки.

Предыдущий матч соперников: «Финляндия» — «Украина» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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