28 марта в Киеве на стадионе «Олимпийский» Украина примет Финляндию в рамках матча второго тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022. Начало в 21:45 мск. Украина — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина

Сборная Украины в первом же туре попала на главного фаворита группы D — сборную Франции. Однако подопечным Андрея Шевченко удалось набрать одно очко в Париже (1:1), что можно считать неплохим результатом.

Украинцы перед этим проиграли три раза подряд. Они завершили Лигу наций двумя неудачами, проиграв Германии (1:3) и потерпев техническое поражение от Швейцарии (0:3). Также были выездные 0:2 в товарищеской встрече с Польшей.

13 октября прошлого года «Желто-синие» одержали последнюю победу. Они выиграли у Испании 1:0. Всего за прошлый год команда выиграла лишь 2 матча из 9 с учетом всех турниров.

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В домашних стенах Украина играет хорошо. Она выиграла 5 из 6 поединков, потерпев лишь одно поражение.

Финляндия

Финны тоже сыграли вничью в первом туре. Они добыли очко в матче с Боснией и Герцеговиной, который закончился со счетом 2:2.

Последние результаты Финляндии куда лучше, но и соперники у нее были попроще. В розыгрыше Лиги наций гости играли с Ирландией, Болгарией и Уэльсом. Команда потерпела лишь два поражения от валлийцев (1:3, 0:1). В остальных случаях она побеждала.

На выезде Финляндия не играет вничью уже очень долго. Последние 6 матчей — это 3 поражения и 3 победы.

Три последних поединка с участием финнов заканчивались с тоталом больше 2.5.

Прогноз и ставка

Украина является фаворитом поединка с коэффициентом 1.68. На победу Финляндии букмекеры дают 5.70. Ничья котируется с коэффициентом 3.75.

Это будет встреча двух неуступчивых соперников. Финляндия в последние годы прибавила, а сборная Украины закалилась в играх с топовыми команда европейского континента.

На отборе к ЧМ-2018 Украина дважды обыграла финскую команду (2:1 и 1:0). Предположим, что история повторится. Все-таки матчи с топовыми соперниками должны были пойти на пользу хозяевам. Тем более что они хорошо играют дома.