Голландия обыграла Латвию в отборе ЧМ-2022, Турция разгромила Норвегию

одержала домашнюю победу над(2:0) в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе G.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Стивен Бергейс получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, сместился ближе к центру и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот.

А на 69-й минуте Депай навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Люк де Йонг выиграл борьбу и ударом головой отправил мяч точно в цель.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G Нидерланды — Латвия 2:0 Голы: 1:0 Стивен Бергёйс (32'), 2:0 Люк де Йонг (69') Нидерланды: Тим Крул, Маттейс де Лигт, Овен Вейндал, Дейли Блинд, Дензел Дюмфрис, Дави Классен (Донни ван де Бек, 79'), Жоржиньо Вейналдум (Райан Гравенберх, 79'), Френки де Йонг, Мемфис Депай (Стивен Бергвейн, 90'), Стивен Бергёйс (Калвин Стенгс, 84'), Люк де Йонг (Райан Бабель, 79') Латвия: Роберт Озолс, Антон Черномордый, Райвис Юрковскис, Владислав Фёдоров, Игорь Тарасов, Кристерс Тоберс, Владимир Камеш (Робертс Савалниекс, 79'), Янис Икаунекс (Raimonds Krollis, 87'), Андрей Цыганик (Александр Соловьёв, 85'), Артур Зюзин (Криш Карклиньш, 46'), Роберт Ульдрикис (Владислав Гутковский, 46') Предупреждения: Янис Икаунекс (34'), Люк де Йонг (52'), Криш Карклиньш (52'), Дейли Блинд (87')

В другом матче группы сборная Турции на выезде одержала крупную победу над командой Норвегии — 3:0.

Счет в матче был открыт на 5-й минуте. Прошёл пас в район норвежской штрафной площади с фланга, Йылмаз красиво пропустил, и Туфан вколотил снаряд с левой ноги в угол.

На 29-й минуте Чаглар Сёюнджю удвоил счет. Головой вколотил защитник «Лестера» мяч в незащищённый угол ворот. Накрывал его Рюэрсон, но Чаглар безупречно сыграл.

На 59-й минуте Чалханоглу принял мяч на краю штрафной, отдал под передачу Туфану, и Озан послал снаряд в верхний угол по красивой траектории.

На 80-й минуте норвежцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кристиан Торстведт за фол против Мераша.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G Норвегия — Турция 0:3 Голы: 0:1 Озан Туфан (4'), 0:2 Чаглар Сёюнджю (28'), 0:3 Озан Туфан (59') Норвегия: Руне Альменнинг Ярстейн (Андре Хансен, 46'), Стиан Грегерсен, Кристоффер Вассбакк Аер, Биргер Мелинг, Юлиан Рюэрсон (Йонас Свенссон, 67'), Патрик Берг, Мартин Эдегор, Мохамед Эльюнуссип (Джошуа Кинг, 67'), Фредрик Мидтше (Kristian Thorstvedt, 67'), Александр Сёрлот, Эрлинг Холанн (Мортен Торсби, 83') Турция: Угурджан Чакыр, Мерт Мюльдюр, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш, Кан Айхан, Окай Йокушлу, Озан Туфан (Озан Кабак, 87'), Хакан Чалханоглу (Тайлан Антальяли, 70'), Юсуф Язиджи (Джанер Эркин, 70'), Кенан Караман (Энес Унал, 73'), Бурак Йилмаз (Халиль Акбунар, 87') Предупреждения: Стиан Грегерсен (48'), Александр Сёрлот (67'), Мерт Мюльдюр (75') Удаление: Kristian Thorstvedt (80')

В двух турах Турция и Черногория набрали по шесть очков. У Нидерландов и Норвегии — по три, а у Латвии и Гибралтара — ни одного.

30 марта состоятся матчи Гибралтар — Нидерланды, Черногория — Норвегия и Турция — Латвия.