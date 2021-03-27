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    Агент: Пока Головин не рассматривает возвращение в Россию

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    Агент Александр Клюев, представляющий полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о приоритетах футболиста при рассмотрении вариантов дальнейшего продолжения карьеры.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Самое главное — Саша хочет играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. Говорить о "Севилье" и "Реале" или "Манчестере" — так нельзя.

    Опять же, сейчас нас все устраивает в "Монако" — он играет, там хороший тренер, команда идет хорошо, к нему хорошо относится руководство. Нет такого, что мы летом собрали вещи и все, ждем предложения.

    "Зенит" интересовался Сашей, когда он еще в ЦСКА был. Но пока мы не рассматриваем возвращение в Россию.

    Трансферная стоимость Головина — 40-50 миллионов? Я верю в это. Просто "Монако" дешевле 45 миллионов не отдаст.

    Зимой была конкретика от "Вест Хэма", но Саша отказался, потому что хочет играть в Лиге чемпионов», — сказал Клюев в эфире «Матч Премьер».

    Напомним, в текущем сезоне Головин провел 14 матчей, в которых забил четыре мяча.

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