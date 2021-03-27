Агент: Пока Головин не рассматривает возвращение в Россию

Агент, представляющий полузащитника «Монако», рассказал о приоритетах футболиста при рассмотрении вариантов дальнейшего продолжения карьеры.

«Самое главное — Саша хочет играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. Говорить о "Севилье" и "Реале" или "Манчестере" — так нельзя.

Опять же, сейчас нас все устраивает в "Монако" — он играет, там хороший тренер, команда идет хорошо, к нему хорошо относится руководство. Нет такого, что мы летом собрали вещи и все, ждем предложения.

"Зенит" интересовался Сашей, когда он еще в ЦСКА был. Но пока мы не рассматриваем возвращение в Россию.

Трансферная стоимость Головина — 40-50 миллионов? Я верю в это. Просто "Монако" дешевле 45 миллионов не отдаст.

Зимой была конкретика от "Вест Хэма", но Саша отказался, потому что хочет играть в Лиге чемпионов», — сказал Клюев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в текущем сезоне Головин провел 14 матчей, в которых забил четыре мяча.