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    Отец Захаряна рассказал о звонках из «Локомотива» и ЦСКА

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    Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, вспомнил, как на турнире в Крымске в 2017 году на сына обратили внимание московские топ-клубы.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Он стал лучшим игроком турнира. После его окончания интерес к Арсену обозначили представители четырех клубов из Москвы.

    Из "Локомотива" и ЦСКА нам звонили, с селекционером "Спартака" мы встречались, но самым конкретным было предложение "Динамо".

    Они больше всех были заинтересованы в Арсене и, в отличие от всех других, были готовы взять его без просмотра. Да и Арсен сам лично хотел в "Динамо".

    Удар у него от природы. Это с детства. Он бьет с обеих ног. Правильно сказал Королев, скоро все увидите. Я тоже приложил руку ко всему этому, не без этого. Я везде с ними: игры, турниры, тренировки. Арсен с трех-четырех лет уже бегал с Давидом во дворе и в итоге научился лучше владеть мячом, чем все старшие ребята», — приводит слова Захаряна-старшего Sport24.ru.

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