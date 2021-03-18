ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Гончаренко«Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
  • 09:09
    • Уткин назвал главную ошибку нового руководства ЦСКА
  • 00:53
    • «Бавария» второй раз обыграла «Лацио» в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:53
    • «Челси» обыграл «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 22:07
    • Дубль Вендела помог «Зениту» победить ЦСКА
  • 21:35
    • Источник: Гончаренко — в шаге от отставки
    Все новости спорта

    Уткин назвал главную ошибку нового руководства ЦСКА

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко.

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    ЦСКА проиграл «Зениту» (2:3) в 23-м туре чемпионата России.

    «Что касается Гончаренко в смысле его дееспособности как тренера ЦСКА. На мой взгляд, тут происходит довольно занятный феномен.

    Довольно очевидно, что работа в ЦСКА показывает: у него совершенно точно есть потолок.

    Упирается Виктор в первую очередь в то, что рано или поздно коллектив перестает его выносить. Он негибок, если что — сразу подкручивает гайки. Между тем любая амбициозная команда — это сложное, каждодневное выстраивание отношений с амбициозными людьми.

  • Источник: Гончаренко — в шаге от отставки
  • Читайте по теме

    • Остекленевшие глаза Виктора, начиная примерно с получаса любой значимой игры, это и есть порог.

    В ЦСКА этот порог уже вряд ли преодолим.

    Надо ведь понимать, что взаимопонимание с командой — главный эмоциональный ресурс для тренера. Это очень поддерживает. Когда ты видишь, что тебе доверяют, верят в твои идеи — это крылья за спиной. Ну, или с поправкой на специфику — это делает обычного человека кентавром...

    Но вот что важно понимать. Если у вас нет богатого, нескольколетнего бэкграунда с Гончаренко, вы не видите его ограничений. Он ведь хороший тренер. Внятный. Он интересен в разговоре. Ограничения у него личностные, проявляются при длительном общении.

  • «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
  • Реакция спортивных СМИ на поражение ЦСКА от «Зенита»
  • Сегодня

    • А в ЦСКА ведь сменилось руководство...

    Вот у него, нового начальства, сейчас с ВМГ медовый месяц. Они, новое начальство, с ним только начинают. И они сделали ошибку. Они стали обновлять команду вокруг Гончаренко.

    Команду тренеров, в частности.

    Я думаю, шансов мало», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли победная серия «Спартака» в матче с «Уралом»?
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Милан» выбьет «МЮ» из Лиги Европы?
  • «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Увезет ли «Динамо» очки из Краснодара?
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Милан — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арминия — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Славия М — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры