Зидан: «Аталанта» и носа своего не показывала вблизи наших ворот

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу над(3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я поздравил парней, поскольку они отлично проявили себя на протяжении всего матча против соперника, который отнимает много физических сил.

Мы должны были четко сыграть в обороне, и мы это сделали. Кроме того, смогли показать свою игру, владея мячом.

Если не считать момента Сапаты, то соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот. Обычно "Аталанта" создает много моментов, но сегодня было не так.

Связка Луки [Модрича] и Тони [Крооса] феноменальна. Луке почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Первый матч закончился победой «Реала» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей мадридцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.