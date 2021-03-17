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    Зидан: «Аталанта» и носа своего не показывала вблизи наших ворот

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Аталантой» (3:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Я поздравил парней, поскольку они отлично проявили себя на протяжении всего матча против соперника, который отнимает много физических сил.

    Мы должны были четко сыграть в обороне, и мы это сделали. Кроме того, смогли показать свою игру, владея мячом.

    Если не считать момента Сапаты, то соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот. Обычно "Аталанта" создает много моментов, но сегодня было не так.

    Связка Луки [Модрича] и Тони [Крооса] феноменальна. Луке почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Первый матч закончился победой «Реала» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей мадридцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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