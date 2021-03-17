«Реал» — «Аталанта»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче на 34-й минуте открыли мадридцы. Голкипер «Аталанты» Спортьелло ошибочно выбил мяч от ворот прямо на Модрича. В результате Лука вывел Бензема один на один по центру и Карим точно пробил в угол ворот.
На 60-й минуте в ворота «Аталанты» был назначен пенальти — Винисиус по центру прорывался в чужую штрафную и был остновлен фолом со стороны Толои.
Серхио Рамос уверенным ударом с точки отправил мяч в левый от себя угол ворот.
На 83-й минуте итальянцы отквитали один мяч, заработав опасный стандарт. Мурьель исполнил идеальный удар со штрафного метров с 23-х под перекладину ворот Куртуа
Спустя две минуты «Реал» восстановил отрыв. Асенсио получил пас на левом краю чужой штрафной и исполнил удар в ближний угол ворот, где Спортьелло неожиданно пропустил мяч в ворота.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч в запасе и вышел на замену лишь на 84-й минуте.
Первый матч закончился победой «Реала» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей мадридцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.