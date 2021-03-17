«Реал» — «Аталанта»: счет матча 3:1, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Счет в матче на 34-й минуте открыли мадридцы. Голкипер «Аталанты» Спортьелло ошибочно выбил мяч от ворот прямо на Модрича. В результате Лука вывел Бензема один на один по центру и Карим точно пробил в угол ворот.

На 60-й минуте в ворота «Аталанты» был назначен пенальти — Винисиус по центру прорывался в чужую штрафную и был остновлен фолом со стороны Толои.

Серхио Рамос уверенным ударом с точки отправил мяч в левый от себя угол ворот.

На 83-й минуте итальянцы отквитали один мяч, заработав опасный стандарт. Мурьель исполнил идеальный удар со штрафного метров с 23-х под перекладину ворот Куртуа

Спустя две минуты «Реал» восстановил отрыв. Асенсио получил пас на левом краю чужой штрафной и исполнил удар в ближний угол ворот, где Спортьелло неожиданно пропустил мяч в ворота.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч в запасе и вышел на замену лишь на 84-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Реал Мадрид — Аталанта 3:1 Голы: 1:0 Карим Бензема (34'), 2:0 Серхио Рамос (пенальти) (60'), 2:1 Луис Мурьель (83'), 3:1 Марко Асенсио (85') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Серхио Рамос (Эдер Милитао, 6427'), Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде (Марко Асенсио, 8227'), Лукас Васкес, Ферлан Менди, Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Родриго, 6927') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой (Хосе Луис Паломино, 6127'), Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Йоаким Мехле, Робин Гозенс (Йосип Иличич, 5727'), Мартен де Рон, Руслан Малиновский, Маттео Пессина (Маттиа Кальдара, 8427'), Марио Пашалич (Дуван Сапата, 4627'), Луис Мурьель (Алексей Миранчук, 8427') Предупреждения: Федерико Вальверде (39'), Рафаэл Толой (59'), Начо Фернандес (73'), Тони Кроос (77')

Первый матч закончился победой «Реала» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей мадридцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.