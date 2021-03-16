Сантуш рассказал о мечте Роналду выиграть ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалиивысказался о мотивации нападающего «Ювентуса»

«Я уверен, что Криштиану безумно мотивирован. И дело не в том, что он забил больше или меньше, чем кто-то. Он особенно отдается игре, когда выступает за сборную. Я уверен, что он приедет к нам с прежними амбициями, не думая о личных целях, а занимаясь реализацией задач команды.

Я знаю, что у него есть большая мечта — поучаствовать в отборе к чемпионату мира, сыграть на нем и выиграть турнир. Это главная цель, а все остальное уже не касается сборной», — приводит слова Сантуша A Bola.

В марте сборная Португалии сыграет с Азербайджаном, Сербией и Люксембургом.