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    Сантуш рассказал о мечте Роналду выиграть ЧМ-2022

    Футбол Сборная Португалии Португалия ЧМ-2022
    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о мотивации нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду
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    Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду

    «Я уверен, что Криштиану безумно мотивирован. И дело не в том, что он забил больше или меньше, чем кто-то. Он особенно отдается игре, когда выступает за сборную. Я уверен, что он приедет к нам с прежними амбициями, не думая о личных целях, а занимаясь реализацией задач команды.

    Я знаю, что у него есть большая мечта — поучаствовать в отборе к чемпионату мира, сыграть на нем и выиграть турнир. Это главная цель, а все остальное уже не касается сборной», — приводит слова Сантуша A Bola.

    В марте сборная Португалии сыграет с Азербайджаном, Сербией и Люксембургом.

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