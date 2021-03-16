Власти Мальты разрешили национальной сборной провести домашний матч с Россией

Минздрав Мальты разрешил проведение домашнего матча национальной футбольной команды со сборной России в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.

Об этом сообщает издание Times of Malta, ссылаясь на вице-президента местной футбольной ассоциации Мэттью Пэриса.

«Министерство здравоохранения прислало нам официальное подтверждение того, что Мальтийской футбольной ассоциации предоставлено исключение для проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной России на Национальном стадионе», — отметил Пэрис.

Ранее сообщалось, что матч Мальта — Россия, который запланирован на 24 марта в деревне Та-Кали, может не состояться из-за антиковидных ограничений, которые были введены на Мальте. Из-за пандемии коронавируса власти запретили проводить на острове любые организованные спортивные мероприятия до 11 апреля.