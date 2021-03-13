«Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич»: счет матча 1:0, обзор гола

Лука Миливоевич Фото: cpfc.co.uk
Встреча, которая прошла на стадионе «Селхерст Парк», завершилась со счетом 1:0.
Победный для хозяев гол на 37-й минуте забил сербский полузащитник Лука Миливоевич, реализовавший пенальти.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Кристал Пэлас — Вест Бромвич 1:0
Гол: 1:0 Лука Миливоевич (пенальти) (37') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Шейку Куйяте, Гари Кэхилл, Лука Миливоевич, Джордан Айю (Эндрос Таунсенд, 84'), Эберечи Эзе (Джеффри Шлупп, 74'), Жайро Ридевальд, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Конор Таунсенд, Dara O'Shea, Мэтт Филлипс (Роберт Снодграсс, 71'), Матеус Перейра (Хал Робсон-Кану, 64'), Конор Галлахер, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Окай Йокушлу, Мбайе Дьян Предупреждения: Дарнелл Ферлонг (36'), Эберечи Эзе (53')
В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 11-е место (37 очков), а «Вест Бромвич» — 19-е (18 очков).