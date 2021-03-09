Гамшик стал игроком шведского «Гетеборга»

Марек Гамшик Фото: ifkgoteborg.se
Соглашение с 33-летним словаком рассчитано до 30 августа 2021 года, сообщает пресс-служба шведского клуба.
Последним клубом Гамшика был китайский «Далянь Ифан», за который он выступал с 2019 года. Ранее СМИ сообщали, что Гамшиком интересовался московский «Локомотив», также он мог оказаться в казанском «Рубине».
✅| Marek Hamšík är klar!— IFK Göteborg (@IFKGoteborg) March 8, 2021
| #ifkgbg https://t.co/0fdgKZp9NP
В составе «Наполи» он становился двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка Италии, а также восемь раз признавался футболистом года в Словакии.