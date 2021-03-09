Гамшик стал игроком шведского «Гетеборга»

Бывший капитанпрошел медобследование и подписал контракт с

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Марек Гамшик Фото: ifkgoteborg.se

Соглашение с 33-летним словаком рассчитано до 30 августа 2021 года, сообщает пресс-служба шведского клуба.

Последним клубом Гамшика был китайский «Далянь Ифан», за который он выступал с 2019 года. Ранее СМИ сообщали, что Гамшиком интересовался московский «Локомотив», также он мог оказаться в казанском «Рубине».

В составе «Наполи» он становился двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка Италии, а также восемь раз признавался футболистом года в Словакии.