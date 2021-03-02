Романцев рассказал о самочувствии после операции на сердце

Бывший главный тренер «Спартака»рассказал о своем состоянии после операции на сердце.

Накануне Романцев был госпитализирован с инфарктом.

«Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт.

Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — приводит слова Романцева «РБК-Спорт».

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 года до 2003 года с перерывом на один сезон в 1996 году. За это время он выиграл с командой чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России, три Кубка страны, выходил со «Спартаком» в полуфинал Лиги чемпионов.