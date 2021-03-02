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    Романцев рассказал о самочувствии после операции на сердце

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем состоянии после операции на сердце.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    Накануне Романцев был госпитализирован с инфарктом.

    «Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт.

    Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, предынфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — приводит слова Романцева «РБК-Спорт».

    Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 года до 2003 года с перерывом на один сезон в 1996 году. За это время он выиграл с командой чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России, три Кубка страны, выходил со «Спартаком» в полуфинал Лиги чемпионов.

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