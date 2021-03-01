Клопп: Для «Ливерпуля» было важно показать, что он все еще в гонке

Главный тренерподвел итоги матча 26-го тура чемпионата Англии против(2:0).

«Наш план был в том, чтобы продолжать то же самое снова и снова. Когда мы играли так, как хотели, то они с нами справиться не могли.

"Шеффилд" проиграл много матчей, но большую часть с минимальным отрывом. Такие встречи остаются захватывающими до самого конца. В первом тайме мы могли забить три. Мы хорошо действовали в созидании. Здорово, что нас критикуют и списывают. Отлично.

Джонс — прекрасный футболист, поэтому выходит на поле. Ему нужно больше участвовать в голевых ситуациях. У него везде есть возможности для совершенствования.

Для нас был важно показать, что мы все еще в гонке. Мы играем с "Челси" в четверг. Нужно еще раз это показать. Без результатов не попадешь в Лигу чемпионов. Мы продолжаем», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Ливерпуль» с 43 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» занимает последнюю 20-ю строчку таблицы, имея лишь 11 очков.