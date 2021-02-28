«Ахмат» — «Динамо»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскоев выездном матче 20-го тура российской Премьер-лиги обыграло— 2:1.

«Бело-голубые» открыли счет уже на 7-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Даниил Фомин.

На 37-й минуте «Динамо» удвоило свое преимущество. Арсен Захарян ворвался в штрафную, на замахе убрал Уилкера Анхеля и протолкнул мяч мимо Гиорги Шелии.

Грозненцы сократили отставание на 68-й минуте, когда Бернард Бериша на фланге ушел от опеки и навесил в штрафную, Антон Швец подставил ногу и в касание послал мяч под перекладину.

Доигрывать встречу грозненцам пришлось вдесятером из-за удаления Артема Тимофеева, который получил вторую желтую карточку за толчок Романа Нойштедтера.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Динамо 1:2 Голы: 0:1 Даниил Фомин (пенальти) (7'), 0:2 Arsen Zakharyan (37'), 1:2 Антон Олегович Швец (68') Ахмат: Гиорги Шелия, Wilker Angel (Александр Пуцко, 46'), Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Максим Ненахов, Георгий Мелкадзе (Халид Кадыров, 85'), Бернард Бериша (Ladislav Almasi, 80'), Артём Полярус (Исмаэл Силва Лима, 46'), Антон Олегович Швец, Артём Тимофеев, Владимир Ильин (Евгений Харин, 46') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Никола Моро (Шарль Каборе, 75'), Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Даниил Лесовой (Заурбек Плиев, 75'), Вячеслав Грулёв (Сильвестр Игбун, 63'), Arsen Zakharyan (Николай Комличенко, 63') Предупреждения: Антон Олегович Швец (16'), Артём Тимофеев (23'), Себастьян Шиманьски (34'), Wilker Angel (40'), Бернард Бериша (41'), Евгений Харин (52'), Артём Тимофеев (78'), Георгий Мелкадзе (79')

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает шестое место (33 очка), а «Ахмат» — 11-е (26 очков).