ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола одержал 200-ю победу в «Сити»«Манчестер Сити» имеет все для завоевания четырех трофеев
  • 15:57
    • «Спартак» на «Открытие Арене» проиграл «Рубину»
  • 18:55
    • «Интер» разгромил «Дженоа»
  • 18:52
    • «Тоттенхэм» отправил четыре мяча в ворота «Бернли»
  • 18:26
    • Московское «Динамо» в Грозном победило «Ахмат»
  • 18:13
    • Ари и Погребняк — в стартовых составах на матч «Краснодар» — «Урал»
    Все новости спорта

    Московское «Динамо» в Грозном победило «Ахмат»

    «Ахмат» — «Динамо»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московское «Динамо» в выездном матче 20-го тура российской Премьер-лиги обыграло «Ахмат» — 2:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    «Бело-голубые» открыли счет уже на 7-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Даниил Фомин.

    На 37-й минуте «Динамо» удвоило свое преимущество. Арсен Захарян ворвался в штрафную, на замахе убрал Уилкера Анхеля и протолкнул мяч мимо Гиорги Шелии.

    Грозненцы сократили отставание на 68-й минуте, когда Бернард Бериша на фланге ушел от опеки и навесил в штрафную, Антон Швец подставил ногу и в касание послал мяч под перекладину.

    Доигрывать встречу грозненцам пришлось вдесятером из-за удаления Артема Тимофеева, который получил вторую желтую карточку за толчок Романа Нойштедтера.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Динамо 1:2
    Голы: 0:1 Даниил Фомин (пенальти) (7'), 0:2 Arsen Zakharyan (37'), 1:2 Антон Олегович Швец (68') Ахмат: Гиорги Шелия, Wilker Angel (Александр Пуцко, 46'), Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Максим Ненахов, Георгий Мелкадзе (Халид Кадыров, 85'), Бернард Бериша (Ladislav Almasi, 80'), Артём Полярус (Исмаэл Силва Лима, 46'), Антон Олегович Швец, Артём Тимофеев, Владимир Ильин (Евгений Харин, 46') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Никола Моро (Шарль Каборе, 75'), Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Даниил Лесовой (Заурбек Плиев, 75'), Вячеслав Грулёв (Сильвестр Игбун, 63'), Arsen Zakharyan (Николай Комличенко, 63') Предупреждения: Антон Олегович Швец (16'), Артём Тимофеев (23'), Себастьян Шиманьски (34'), Wilker Angel (40'), Бернард Бериша (41'), Евгений Харин (52'), Артём Тимофеев (78'), Георгий Мелкадзе (79')

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает шестое место (33 очка), а «Ахмат» — 11-е (26 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покажут ли «Челси» и «МЮ» результативную игру?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Продолжит ли «Рома» неудачную серию «Милана»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Каким получится дебют Сампаоли у руля «Марселя»?
  • «Марсель» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.63
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кудерметова — Мугуруса
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кузнецова — Азаренко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бенфика — Риу Аве
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры