«Лидс» — «Астон Вилла»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 26-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

На 5-й минуте, после подачи от угла поля, Уоткинс получил мяч у левого угла штрафной хозяев, обработал его и навесил к дальней штанге.

Там Эль-Гази открылся на грани офсайда, переложил мяч под правую ногу и пробил мимо Меслье в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Астон Вилла 0:1 Гол: 0:1 Анвар Эль-Гази (5') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Лиам Купер, Диего Льоренте, Стюарт Даллас, Тайлер Робертс (Пабло Эрнандес, 71'), Элдер Кошта (Джек Харрисон, 64'), Рафаэл Диас, Паскаль Стрёйк (Эгзиян Алиоски, 53'), Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Ахмед Эль-Мухамади, Джон МакГинн, Бертран Траоре, Марвелоуз Накамба, Анвар Эль-Гази (Трезеге, 88'), Джейкоб Рэмси (Морган Сансон, 79'), Олли Уоткинс Предупреждения: Тайлер Робертс (61'), Мэтт Таргетт (61'), Матеуш Клих (63'), Ахмед Эль-Мухамади (80'), Пабло Эрнандес (84')

«Астон Вилла» занимает восьмое место, набрав 39 очков. «Лидс», имея на 35 очков, находится на десятой строчке таблицы АПЛ.

3 марта «Астон Вилла» сыграет в гостях против «Шеффилд Юнайтед». 8 марта «Лидс» встретится в гостях с «Вест Хэмом».