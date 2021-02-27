ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай ГюндоганАПЛ. «Ман Сити» принимает «Вест Хэм», «Челси» сыграет с «Ман Юнайтед»
  • 15:54
    • «Химки» одержали победу над «Уфой»
  • 15:06
    • Йохауг победила в скиатлоне на чемпионате мира
  • 14:53
    • Агуэро в старте на матч с «Вест Хэмом»
  • 14:40
    • «Трактор» в овертайме обыграл «Магнитку»
    Все новости спорта

    «Химки» одержали победу над «Уфой»

    «Химки» — «Уфа»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Химки Уфа Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Химки» в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги одержали победу над «Уфой» — 2:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Хозяева вышли вперед на 49-й минуте, когда Илья Кухарчук прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и прострелил на Мохамеда Конате, который почти от линии вратарской послал мяч в дальний угол ворот.

    На 62-й минуте подмосковная команда развила свой успех. Резиуан Мирзов выполнил передачу в штрафную, Владислав Камилов выбил мяч прямо на Дениса Глушакова, который отличным ударом из центра штрафной поразил левый угол ворот.

    С 74-й минуты «Химки» играли в меньшинстве из-за удаления Кухарчука, получившего вторую желтую карточку за удар локтем по лицу Джемала Табидзе.

    «Уфа» сократила отставание в счете уже в компенсированное время второго тайма благодаря точному удару Владислава Камилова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Уфа 2:1
    Голы: 1:0 Мохамед Конате (49'), 2:0 Денис Глушаков (62'), 2:1 Владислав Камилов (90') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Брайан Идову, Александр Трошечкин (Илья Камышев, 83'), Денис Глушаков, Кирилл Боженов, Резиуан Мирзов (Павел Могилевец, 90'), Илья Кухарчук, Мохамед Конате Уфа: Александр Беленов, Григорий Морозов, Alexey Nikitin, Боян Йокич, Константин Плиев, Джемал Табидзе (Дмитрий Сысуев, 85'), Артём Голубев (Остон Урунов, 46'), Filip Mrzljak, Владислав Камилов, Komnen Andric, Тимур Жамалетдинов Предупреждения: Владислав Камилов (7'), Илья Кухарчук (21'), Кирилл Боженов (34'), Александр Трошечкин (40'), Мохамед Конате (61'), Илья Кухарчук (74')

    В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают девятое место (28 очков), а «Уфа» — 15-е (13 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли ЦСКА без Акинфеева на «РЖД Арене»?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Сможет ли Семак переиграть Карпина?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Удастся ли «Барселоне» победить прямого конкурента в борьбе за титул?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Беневенто
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сампдория — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гранада — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры