«Химки» — «Уфа»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги одержали победу над— 2:1.

Хозяева вышли вперед на 49-й минуте, когда Илья Кухарчук прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и прострелил на Мохамеда Конате, который почти от линии вратарской послал мяч в дальний угол ворот.

На 62-й минуте подмосковная команда развила свой успех. Резиуан Мирзов выполнил передачу в штрафную, Владислав Камилов выбил мяч прямо на Дениса Глушакова, который отличным ударом из центра штрафной поразил левый угол ворот.

С 74-й минуты «Химки» играли в меньшинстве из-за удаления Кухарчука, получившего вторую желтую карточку за удар локтем по лицу Джемала Табидзе.

«Уфа» сократила отставание в счете уже в компенсированное время второго тайма благодаря точному удару Владислава Камилова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Уфа 2:1 Голы: 1:0 Мохамед Конате (49'), 2:0 Денис Глушаков (62'), 2:1 Владислав Камилов (90') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Брайан Идову, Александр Трошечкин (Илья Камышев, 83'), Денис Глушаков, Кирилл Боженов, Резиуан Мирзов (Павел Могилевец, 90'), Илья Кухарчук, Мохамед Конате Уфа: Александр Беленов, Григорий Морозов, Alexey Nikitin, Боян Йокич, Константин Плиев, Джемал Табидзе (Дмитрий Сысуев, 85'), Артём Голубев (Остон Урунов, 46'), Filip Mrzljak, Владислав Камилов, Komnen Andric, Тимур Жамалетдинов Предупреждения: Владислав Камилов (7'), Илья Кухарчук (21'), Кирилл Боженов (34'), Александр Трошечкин (40'), Мохамед Конате (61'), Илья Кухарчук (74')

В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают девятое место (28 очков), а «Уфа» — 15-е (13 очков).