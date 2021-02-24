Буффон — лучший игрок современности по версии IFFHS, Акинфеев — 47-й

признан лучшим игроком современности (с 1987 года) по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Второе место в рейтинге занял легенда «Реала» Икер Касильяс, третье — Петр Чех, блиставший в составе «Челси».

Также в десятку попали Эдвин ван дер Сар, Мануэль Нойер, Петер Шмейхель, Оливер Кан, Хосе Луис Чилаверт, Вальтер Дзенга и Андони Субисаррета.

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял 47-е место в рейтинге.

В рейтинг попали:

1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) — 357 баллов.

2. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) — 260.

3. Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) — 218.

4. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) — 201.

5. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) — 200.

6. Петер Шмейхель (экс-«Манчестер Юнайтед», Дания) — 179.

7. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) — 162.

8. Хосе Луис Чилаверт (экс-«Велес Сарсфилд», Парагвай) — 146.

9-10. Вальтер Дзенга (экс-«Интер», Италия) — 132.

9-10. Андони Субисаррета (экс-«Барселона», Испания) — 132.

11-12. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) — 130.

11-12. Клаудио Таффарел (экс-«Галатасарай», Бразилия) — 130.

13. Мишель Прюдомм (экс-«Стандард», Бельгия) — 124.

14. Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) — 115.

15. Дэвид Симэн (экс-«Арсенал», Англия) — 114.

16. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) — 113.

17. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) — 112.

18. Дида (экс-«Милан», Бразилия) — 109.

19. Витор Байя (экс-«Порту», Португалия) — 94.

20. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) — 93.

...

37. Ринат Дасаев (экс-«Спартак», СССР) — 57.

47. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) — 47.