Буффон — лучший игрок современности по версии IFFHS, Акинфеев — 47-й

Второе место в рейтинге занял легенда «Реала» Икер Касильяс, третье — Петр Чех, блиставший в составе «Челси».
Также в десятку попали Эдвин ван дер Сар, Мануэль Нойер, Петер Шмейхель, Оливер Кан, Хосе Луис Чилаверт, Вальтер Дзенга и Андони Субисаррета.
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял 47-е место в рейтинге.
В рейтинг попали:
1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) — 357 баллов.
2. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) — 260.
3. Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) — 218.
4. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) — 201.
5. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) — 200.
6. Петер Шмейхель (экс-«Манчестер Юнайтед», Дания) — 179.
7. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) — 162.
8. Хосе Луис Чилаверт (экс-«Велес Сарсфилд», Парагвай) — 146.
9-10. Вальтер Дзенга (экс-«Интер», Италия) — 132.
9-10. Андони Субисаррета (экс-«Барселона», Испания) — 132.
11-12. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) — 130.
11-12. Клаудио Таффарел (экс-«Галатасарай», Бразилия) — 130.
13. Мишель Прюдомм (экс-«Стандард», Бельгия) — 124.
14. Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) — 115.
15. Дэвид Симэн (экс-«Арсенал», Англия) — 114.
16. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) — 113.
17. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) — 112.
18. Дида (экс-«Милан», Бразилия) — 109.
19. Витор Байя (экс-«Порту», Португалия) — 94.
20. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) — 93.
...
37. Ринат Дасаев (экс-«Спартак», СССР) — 57.
47. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) — 47.