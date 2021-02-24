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    Буффон — лучший игрок современности по версии IFFHS, Акинфеев — 47-й

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    Джанлуиджи Буффон признан лучшим игроком современности (с 1987 года) по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

    Джанлуиджи Буффон
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    Джанлуиджи Буффон

    Второе место в рейтинге занял легенда «Реала» Икер Касильяс, третье — Петр Чех, блиставший в составе «Челси».

    Также в десятку попали Эдвин ван дер Сар, Мануэль Нойер, Петер Шмейхель, Оливер Кан, Хосе Луис Чилаверт, Вальтер Дзенга и Андони Субисаррета.

    Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял 47-е место в рейтинге.

    В рейтинг попали:

    1. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) — 357 баллов.
    2. Икер Касильяс (экс-«Реал», Испания) — 260.
    3. Петр Чех (экс-«Челси», Чехия) — 218.
    4. Эдвин ван дер Сар (экс-«Манчестер Юнайтед», Нидерланды) — 201.
    5. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) — 200.
    6. Петер Шмейхель (экс-«Манчестер Юнайтед», Дания) — 179.
    7. Оливер Кан (экс-«Бавария», Германия) — 162.
    8. Хосе Луис Чилаверт (экс-«Велес Сарсфилд», Парагвай) — 146.
    9-10. Вальтер Дзенга (экс-«Интер», Италия) — 132.
    9-10. Андони Субисаррета (экс-«Барселона», Испания) — 132.
    11-12. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) — 130.
    11-12. Клаудио Таффарел (экс-«Галатасарай», Бразилия) — 130.
    13. Мишель Прюдомм (экс-«Стандард», Бельгия) — 124.
    14. Фабьен Бартез (экс-«Манчестер Юнайтед», Франция) — 115.
    15. Дэвид Симэн (экс-«Арсенал», Англия) — 114.
    16. Виктор Вальдес (экс-«Барселона», Испания) — 113.
    17. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) — 112.
    18. Дида (экс-«Милан», Бразилия) — 109.
    19. Витор Байя (экс-«Порту», Португалия) — 94.
    20. Кейлор Навас («ПСЖ», Коста-Рика) — 93.
    ...
    37. Ринат Дасаев (экс-«Спартак», СССР) — 57.
    47. Игорь Акинфеев (ЦСКА, Россия) — 47.

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