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    Суарес сыграет в атаке «Атлетико» против «Челси»

    «Атлетико» — «Челси»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Луис Суарес
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    Луис Суарес

    «Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо, Анхель Корреа, Коке, Сауль Ньигес, Лемар, Жоау Феликс, Луис Суарес.

    «Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Маркос Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои, Жиру, Вернер.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 2.89, на успех «Атлетико» — 3.07, на ничью — 3.10. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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