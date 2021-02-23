«Атлетико» — «Челси»: составы, прогноз, коэффициенты

Мадридскийи лондонскийобъявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо, Анхель Корреа, Коке, Сауль Ньигес, Лемар, Жоау Феликс, Луис Суарес.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Маркос Алонсо, Маунт, Жоржиньо, Ковачич, Хадсон-Одои, Жиру, Вернер.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 2.89, на успех «Атлетико» — 3.07, на ничью — 3.10. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут.