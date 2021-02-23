ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартинес стал героем дерби«Интер» положил руки на скудетто, пока «Милан» на коленях Команда Гвардиолы выиграла 18 матч крядуЧемпионство уже в руках «Манчестер Сити» Даниил МедведевТриумф откладывается. Джокович уничтожил Медведева в финале Australian Open
  • 17:48
    • Назначены арбитры на матчи «Аталанта» — «Реал» и «Боруссия» М — «Ман Сити»
  • 16:25
    • «Крылья Советов» вышли в четвертьфинал Кубка России, разгромив «Химки»
  • 16:05
    • Овечкин вышел на 4 место по победным голам в домашних матчах за всю историю НХЛ
  • 08:25
    • Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP
    Все новости спорта

    Продлит ли «Челси» беспроигрышную серию?

    «Атлетико» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, Лига чемпионов, 23 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Челси Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тимо Вернер
    23 февраля в Бухаресте «Атлетико» и «Челси» проведут первый матч в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. «Атлетико» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 23 Февраля 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Атлетико»

    «Матрасники» не смогли выиграть два последних поединка. Команда проиграла и сыграла вничью. В обоих случаях соперником был «Леванте» (0:2 и 1:1). До этого подопечные Симеоне проигрывали почти два месяца назад — в матче Кубка Испании («Корнелья» 0:1).

    В целом сезон «Атлетико» проводит хороший. Столичный клуб лидирует в турнирной таблице Примеры (55 очков). В этом месяце кроме «Леванте» команда играла с «Сельтой» (2:2) и «Гранадой» (2:1).

    В Лиге чемпионов у команды было только одно поражение в групповой стадии. Напомним, что из группы «Атлетико» вышел со второй позиции, набрав 9 очков. В четырех матчах с участием мадридского коллектива забивалось не более двух голов. В трех случаях результатом был ничейных исход.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Пока что в списке отсутствующих числятся Янник Карраско, Эктор Эррера и Хосе Мария Хименес.

    «Челси»

    С приходом Тухеля «Челси» еще не проигрывал. Эта серия достигла отметки в 7 матчей. Однако в последней игре «Аристократам» не удалось выиграть. Они сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1), прервав 5-матчевую серию побед.

  • «Ливерпуль» достиг нового дна
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»
  • Вчера

    • До ничьи со «Святыми» «Челси» обыграл «Бернли» 2:0, «Барнсли» 1:0, «Шеффилд Юнайтед» 2:1 и «Тоттенхэм» (1:0).

    Что касается Лиги чемпионов, то в групповой стадии команда набрала 14 очков, одержав 4 победы и 2 раза сыграв вничью. Отметим, что гости пропустили всего 2 гола.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В лазарете Тьяго Силва, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

    Прогноз и ставка

    Шансы команд на победу букмекеры оценивают почти равными коэффициентами — 2.70 на «Атлетико» и 2.85 на «Челси». С коэффициентом 3.15 выставлена ничья.

    «Челси» с приходом Тухеля стал мало пропускать, а беспроигрышная серия команды составляет 8 матчей. Предлагаем поставить на победу «Челси» с форой 0 за 1.97.

    «Челси» не проигрывал в первом тайме в 7 из 8 последних поединков. Этот показатель вырос с приходом Томаса Тухеля. В таком «упертом» матче высока вероятность, что игра раскроется не сразу. Поставим на ничью в первом тайме за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Йокерит — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маритиму — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сарагоса — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.57
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Флорида — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Айлендерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Мартич — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Даллас — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Герасимов — Маррей
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021     Фрагмент матча
  • Один Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря
    • 02:01 19/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Челси» 23.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.97.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры