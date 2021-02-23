23 февраля в Бухаресте «Атлетико» и «Челси» проведут первый матч в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. «Атлетико» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Матрасники» не смогли выиграть два последних поединка. Команда проиграла и сыграла вничью. В обоих случаях соперником был «Леванте» (0:2 и 1:1). До этого подопечные Симеоне проигрывали почти два месяца назад — в матче Кубка Испании («Корнелья» 0:1).

В целом сезон «Атлетико» проводит хороший. Столичный клуб лидирует в турнирной таблице Примеры (55 очков). В этом месяце кроме «Леванте» команда играла с «Сельтой» (2:2) и «Гранадой» (2:1).

В Лиге чемпионов у команды было только одно поражение в групповой стадии. Напомним, что из группы «Атлетико» вышел со второй позиции, набрав 9 очков. В четырех матчах с участием мадридского коллектива забивалось не более двух голов. В трех случаях результатом был ничейных исход.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Пока что в списке отсутствующих числятся Янник Карраско, Эктор Эррера и Хосе Мария Хименес.

«Челси»

С приходом Тухеля «Челси» еще не проигрывал. Эта серия достигла отметки в 7 матчей. Однако в последней игре «Аристократам» не удалось выиграть. Они сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1), прервав 5-матчевую серию побед.

До ничьи со «Святыми» «Челси» обыграл «Бернли» 2:0, «Барнсли» 1:0, «Шеффилд Юнайтед» 2:1 и «Тоттенхэм» (1:0).

Что касается Лиги чемпионов, то в групповой стадии команда набрала 14 очков, одержав 4 победы и 2 раза сыграв вничью. Отметим, что гости пропустили всего 2 гола.

В лазарете Тьяго Силва, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

Прогноз и ставка

Шансы команд на победу букмекеры оценивают почти равными коэффициентами — 2.70 на «Атлетико» и 2.85 на «Челси». С коэффициентом 3.15 выставлена ничья.

«Челси» с приходом Тухеля стал мало пропускать, а беспроигрышная серия команды составляет 8 матчей. Предлагаем поставить на победу «Челси» с форой 0 за 1.97.

«Челси» не проигрывал в первом тайме в 7 из 8 последних поединков. Этот показатель вырос с приходом Томаса Тухеля. В таком «упертом» матче высока вероятность, что игра раскроется не сразу. Поставим на ничью в первом тайме за 2.02.