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    «Матрасники» забьют после перерыва

    «Атлетико» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 1.99) на голы в Лиге чемпионов по футболу от БК Pinnacle 23 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Челси»
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    Луис Суарес
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 23 Февраля 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Атлетико»

    «Атлетико» в нынешнем сезоне видится главным фаворитом Примеры. Даже с учетом последних осечек мадридцы уверенно лидируют.

    В последнем своем матче «матрасники» уступили. Причем исход матча с середняком Примеры «Леванте» стал главной сенсацией тура (0:2).

    «Атлетико» будет стараться реабилитироваться в Лиге чемпионов. Вот только, не использовала ли команда Диего Симеоне все свои ресурсы?!

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Еврокубковый жребий частенько сводил «Атлетико» с «Челси». Причем на данный момент в отношениях клубов полный паритет — по две победы при трех ничьих в семи матчах.

    «Челси»

    «Челси» в минувшем туре АПЛ потерял очки. На выезде команда Томаса Тухеля не смогла обыграть «Саутгемптон» (1:1).

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    • Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице с 43 очками в активе. Правда, атака «аристократов» смотрится не столь мощно: забит 41 мяч в 25 поединках.

    Нынешний сезон для лондонцев проходит не так удачно. В кои-то веки, «Челси» реально не борется за чемпионство, да и смена наставника по ходу сезона произошла явно не от хорошей жизни.

    12.75X3.1822.99

    При Тухеле «Челси» почти безгрешен в обороне. А вот проблема с реализацией голевых моментов явно никуда не делась, и требует быстрого решения.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.68, на ничью за 3.13, а на «Челси» — за 2.93

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Мадридцы весьма неплохо обороняются, однако лишены преимущества своего поля.

    «Челси», несмотря на имеющиеся проблемы в атаке, обладает неплохими качествами, и постарается добыть положительный результат.

    В таких матчах соперники зачастую осторожничают, что явно не способствует зрелищности. Наши прогноз и ставка — «Атлетико» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.99

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