«Атлетико»
«Атлетико» в нынешнем сезоне видится главным фаворитом Примеры. Даже с учетом последних осечек мадридцы уверенно лидируют.
В последнем своем матче «матрасники» уступили. Причем исход матча с середняком Примеры «Леванте» стал главной сенсацией тура (0:2).
«Атлетико» будет стараться реабилитироваться в Лиге чемпионов. Вот только, не использовала ли команда Диего Симеоне все свои ресурсы?!
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Еврокубковый жребий частенько сводил «Атлетико» с «Челси». Причем на данный момент в отношениях клубов полный паритет — по две победы при трех ничьих в семи матчах.
«Челси»
«Челси» в минувшем туре АПЛ потерял очки. На выезде команда Томаса Тухеля не смогла обыграть «Саутгемптон» (1:1).
Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице с 43 очками в активе. Правда, атака «аристократов» смотрится не столь мощно: забит 41 мяч в 25 поединках.
Нынешний сезон для лондонцев проходит не так удачно. В кои-то веки, «Челси» реально не борется за чемпионство, да и смена наставника по ходу сезона произошла явно не от хорошей жизни.
При Тухеле «Челси» почти безгрешен в обороне. А вот проблема с реализацией голевых моментов явно никуда не делась, и требует быстрого решения.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.68, на ничью за 3.13, а на «Челси» — за 2.93
Мадридцы весьма неплохо обороняются, однако лишены преимущества своего поля.
«Челси», несмотря на имеющиеся проблемы в атаке, обладает неплохими качествами, и постарается добыть положительный результат.
В таких матчах соперники зачастую осторожничают, что явно не способствует зрелищности. Наши прогноз и ставка — «Атлетико» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.99