«Атлетико» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» в нынешнем сезоне видится главным фаворитом Примеры. Даже с учетом последних осечек мадридцы уверенно лидируют.

В последнем своем матче «матрасники» уступили. Причем исход матча с середняком Примеры «Леванте» стал главной сенсацией тура (0:2).

«Атлетико» будет стараться реабилитироваться в Лиге чемпионов. Вот только, не использовала ли команда Диего Симеоне все свои ресурсы?!

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Еврокубковый жребий частенько сводил «Атлетико» с «Челси». Причем на данный момент в отношениях клубов полный паритет — по две победы при трех ничьих в семи матчах.

«Челси»

«Челси» в минувшем туре АПЛ потерял очки. На выезде команда Томаса Тухеля не смогла обыграть «Саутгемптон» (1:1).

Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице с 43 очками в активе. Правда, атака «аристократов» смотрится не столь мощно: забит 41 мяч в 25 поединках.

Нынешний сезон для лондонцев проходит не так удачно. В кои-то веки, «Челси» реально не борется за чемпионство, да и смена наставника по ходу сезона произошла явно не от хорошей жизни.

12.75 X3.18 22.99

При Тухеле «Челси» почти безгрешен в обороне. А вот проблема с реализацией голевых моментов явно никуда не делась, и требует быстрого решения.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.68, на ничью за 3.13, а на «Челси» — за 2.93

Мадридцы весьма неплохо обороняются, однако лишены преимущества своего поля.

«Челси», несмотря на имеющиеся проблемы в атаке, обладает неплохими качествами, и постарается добыть положительный результат.

В таких матчах соперники зачастую осторожничают, что явно не способствует зрелищности. Наши прогноз и ставка — «Атлетико» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.99