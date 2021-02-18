Брага — Рома. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

В 20:55 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Брага»: Матеус, Vitor Tormena, Нуну Секейра, Raul, Рикарду Эсгаю, Али Мохамед, Nicolas Gaitan, Франсержио, Андраж Шпорар, Рикарду Орта, Вендерсон Галено.

«Рома»: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Педро Родригес, Жордан Верету, Леонардо Спинаццола, Амаду Диавара, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

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