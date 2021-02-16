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    Паредес: В матче с «Барселоной» нет фаворита, мы такая же сильная команда

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    Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес поделился ожиданиями в преддверии матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

    Леандро Паредес
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    Леандро Паредес

    «Наличие Лионеля Месси в стане соперников заставит нас взять на себя ответственность и быть более уверенными в защите.

    Мы сделаем все, чтобы хорошо провести игру, перехватить мяч и добиться хорошего результата.

    Отсутствие некоторых из наших товарищей по команде вызывает сожаление, но у нас очень качественный состав, который справится со своими обязанностями.

    В этой игре нет фаворита. Мы отличная команда, как и "Барселона". Будет очень сложно, но мы готовы выйти и сыграть. А победит лучший.

    Что касается моего места в команде, сейчас я полон уверенности. Приезд Маурисио Почеттино и его доверие ко мне очень меня радуют.

    Я сделаю все возможное на поле, чтобы помочь команде», — приводит слова Паредеса пресс-служба ПСЖ.

    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет во вторник, 16 февраля, начало в 23:00 мск.

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