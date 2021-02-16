Паредес: В матче с «Барселоной» нет фаворита, мы такая же сильная команда

Полузащитник ПСЖподелился ожиданиями в преддверии матча Лиги чемпионов с

«Наличие Лионеля Месси в стане соперников заставит нас взять на себя ответственность и быть более уверенными в защите.

Мы сделаем все, чтобы хорошо провести игру, перехватить мяч и добиться хорошего результата.

Отсутствие некоторых из наших товарищей по команде вызывает сожаление, но у нас очень качественный состав, который справится со своими обязанностями.

В этой игре нет фаворита. Мы отличная команда, как и "Барселона". Будет очень сложно, но мы готовы выйти и сыграть. А победит лучший.

Что касается моего места в команде, сейчас я полон уверенности. Приезд Маурисио Почеттино и его доверие ко мне очень меня радуют.

Я сделаю все возможное на поле, чтобы помочь команде», — приводит слова Паредеса пресс-служба ПСЖ.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет во вторник, 16 февраля, начало в 23:00 мск.