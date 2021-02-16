«Лейпциг» — «Ливерпуль»: составы, прогноз, коэффициенты

Английскийи немецкийназвали стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет в Будапеште.

«Лейпциг»: Гулачи, Адамс, Мукиеле, Упамекано, Клостерманн, Анхелиньо, Айдара, Забитцер, Кампль, Ольмо, Нкунку.

Запасные: Мартинес, Орбан, Конате, Поульсен, Хван, Сорлот, Самарджич, Клюйверт, Хальстенберг, Хартманн, Хенрикс.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон, Вейналдум, Джонс, Тиаго, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Адриан, Келлехер, Окслейд-Чемберлейн, Цимикас, Шакири, Ориги, Дэвис, Р.Уилльямс, Филлипс, Кейн, Кларксон, Н.Уильямс.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Ливерпулю». Коэффициент на его победу — 2.33, на успех «Лейпцига» — 3.32, на ничью — 3.72. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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