Во вторник, 16 февраля, «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на «Пушкаш Арена» в Будапеште начнется в 23:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе H. Команда уступила первую строчку ПСЖ, опередив «Истанбул» и «Манчестер Юнайтед».

На первой стадии основной сетки турнира «Быки» одержали четыре победы и дважды уступили. Нанести поражение клубу удалось «МЮ» (0:5) и «Пари Сен-Жермен» (0:1).

Сейчас у коллектива победная серия из четырех поединков во всех турнирах. В семи предыдущих матчах он потерпел лишь одно поражение при пяти выигрышах.

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В прошлом сезоне подопечные Юлиана Нагельсманна сумели дойти до полуфинала главного еврокубка, где уступили тому же ПСЖ со счетом 0:3.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» стал участником плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе в подгруппе D, где ему удалось обойти «Мидтьюлланн», «Аякс» и «Аталанту».

На данной стадии турнира мерсисайдцы одержали четыре победы, один раз проиграли и один раз сыграли вничью. Единственное поражение им нанесла «Аталанта» (0:2), а ничья зафиксирована в игре с «Мидтьюлланном» (1:1).

Сейчас у «Красных» не лучшие времена, особенно если сравнивать с тремя предыдущими сезонами. Сейчас у них серия поражений, которая достигла трех поединков.

В восьми предыдущих матчах клуб проиграл пять встреч при одной ничьей. Такие результаты привели к тому, что потенциально дружина Клоппа уже выпала из зоны Лиги чемпионов и вылетела из Кубка Англии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль», победа которого оценивается в 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 3,5 голов за 2,50.