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    Устроят ли «Лейпциг» и «Ливерпуль» фейерверк голов?

    «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Ставка на тоталы (к. 2.50) в матче Лиги чемпионов 16 февраля 2021 года

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    «Ливерпуль» проиграл три предыдущих матча
    Во вторник, 16 февраля, «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на «Пушкаш Арена» в Будапеште начнется в 23:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Февраля 2021 года
    РБ Лейпциг
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    •  РБ Лейпциг 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе H. Команда уступила первую строчку ПСЖ, опередив «Истанбул» и «Манчестер Юнайтед».

    На первой стадии основной сетки турнира «Быки» одержали четыре победы и дважды уступили. Нанести поражение клубу удалось «МЮ» (0:5) и «Пари Сен-Жермен» (0:1).

    Сейчас у коллектива победная серия из четырех поединков во всех турнирах. В семи предыдущих матчах он потерпел лишь одно поражение при пяти выигрышах.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлом сезоне подопечные Юлиана Нагельсманна сумели дойти до полуфинала главного еврокубка, где уступили тому же ПСЖ со счетом 0:3.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» стал участником плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе в подгруппе D, где ему удалось обойти «Мидтьюлланн», «Аякс» и «Аталанту».

    На данной стадии турнира мерсисайдцы одержали четыре победы, один раз проиграли и один раз сыграли вничью. Единственное поражение им нанесла «Аталанта» (0:2), а ничья зафиксирована в игре с «Мидтьюлланном» (1:1).

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  • 10/02/2021

    • Сейчас у «Красных» не лучшие времена, особенно если сравнивать с тремя предыдущими сезонами. Сейчас у них серия поражений, которая достигла трех поединков.

    В восьми предыдущих матчах клуб проиграл пять встреч при одной ничьей. Такие результаты привели к тому, что потенциально дружина Клоппа уже выпала из зоны Лиги чемпионов и вылетела из Кубка Англии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль», победа которого оценивается в 2,20.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 3,5 голов за 2,50.

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    Прогноз и ставка на матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» 16.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.50.
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