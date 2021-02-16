«Лейпциг» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Лейпциг» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне пока не оправдывает серьезных задач руководства. В Бундеслиге команда так и не навязала реальную конкуренцию «Баварии».

В последнем своем матче «быки» дома переиграли «Аугсбург» (2:1). Между тем, команда осталась на второй позиции, и догнать мюнхенцев будет задачей крайне сложной.

Ко всем проблемам прибавилось еще и ухудшение атакующей статистики. «РБ Лейпциг» в 21 матче чемпионата настрелял лишь 37 мячей, зато в обороне преуспел — пропущено только 18 голов.

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Учитывая тот факт, что матч пройдет на нейтральном поле, «быки» будут лишены преимущества своего поля. Хотя забить в ворота соперников команда должна.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в минувшем туре АПЛ проиграл. Самое обидное, что команда Юргена Клоппа уступила соседу по турнирной таблице «Лестеру» со счетом 3:1.

Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице с 40 очками в активе. Правда, атака «Ливерпуля» смотрится по-прежнему мощно: забито 45 мячей в 24 встречах.

Нынешний год для команды проходит крайне неудачно. Последняя виктория добыта еще в конце января — над «Вест Хэмом» (1:3).

Мало того, мерсисайдцы продлили проигрышную серию до трех матчей. Такого с парнями Клоппа давненько не приключалось.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 1.80, на ничью за 3.63, а на «Ливерпуль» — за 4.47

«РБ Лейпциг» весьма неплохо обороняется, но лишен преимущества своего поля.

«Ливерпуль», несмотря на все свои сложности, по-прежнему силен в атаке.

В таких матчах соперники редко отсиживаются в обороне, к тому же и у тех, и у других есть, кому забивать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.60