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    Алаба подтвердил информацию об уходе из «Баварии»

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    Защитник «Баварии» Давид Алаба заявил, что по окончании нынешнего сезона покинет мюнхенский клуб.

    Давид Алаба
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    Давид Алаба

    Действующий контракт австрийца истекает 30 июня, поэтому он уйдет в статусе свободного агента.

    «Я принял решение покинуть клуб и попробовать что-то новое после этого сезона. Это нелегкое решение, я здесь уже 13 лет, и мне очень близок клуб.

    Я еще не принял решение, куда я перейду. Мои представители контактируют с клубами. Остальное будет решено позднее», — приводит слова Алабы официальный сайт «Баварии».

  • Источник: Алаба дал согласие на переход в «Реал»
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    • Ранее появилась информация, что главным претендентом на Алабу является мадридский «Реал».

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