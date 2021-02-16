Алаба подтвердил информацию об уходе из «Баварии»

Защитник «Баварии»заявил, что по окончании нынешнего сезона покинет мюнхенский клуб.

Действующий контракт австрийца истекает 30 июня, поэтому он уйдет в статусе свободного агента.

«Я принял решение покинуть клуб и попробовать что-то новое после этого сезона. Это нелегкое решение, я здесь уже 13 лет, и мне очень близок клуб.

Я еще не принял решение, куда я перейду. Мои представители контактируют с клубами. Остальное будет решено позднее», — приводит слова Алабы официальный сайт «Баварии».

Ранее появилась информация, что главным претендентом на Алабу является мадридский «Реал».