Защитник «Барселоны»возобновил тренировки в общей группе команды, сообщает пресс-служба клуба.

Пике получил травму передней боковой связки колена 21 ноября прошлого года и с тех пор не выходил на поле.

Главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман заявил, что у Пике есть шанс сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

«Он в порядке и тренировался вместе с командой четыре или пять дней. Мы уверены в его состоянии, но у меня есть еще день, чтобы решить, будет ли он в составе», — заявил специалист.

«Барселона» и «Пари Сен-Жермен» сыграют 16 февраля.