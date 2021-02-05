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    Динияр Билялетдинов: Если «Тамбову» нужны игроки, пусть звонят

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    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выразил готовность бесплатно выступать за футбольный клуб «Тамбов», который испытывает финансовые трудности.

    Динияр Билялетдинов
    Динияр Билялетдинов

    Ранее с аналогичным предложением выступил экс-хавбек «Зенита» Владимир Быстров.

    «Если "Тамбову" нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации.

    Я и так сейчас поигрываю по три-четыре раза на неделе, нахожусь в форме. Так что надо поговорить, если есть заинтересованность.

    Если могу помочь, то почему бы и нет? Я бы с удовольствием попробовал», — цитирует Билялетдинова Sport24.

    Последним клубом 35-летнего Билялетдинова был литовский «Тракай». Также на протяжении карьеры полузащитник выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин».

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