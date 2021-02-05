Динияр Билялетдинов: Если «Тамбову» нужны игроки, пусть звонят

Бывший полузащитник сборной Россиивыразил готовность бесплатно выступать за футбольный клуб, который испытывает финансовые трудности.

Ранее с аналогичным предложением выступил экс-хавбек «Зенита» Владимир Быстров.

«Если "Тамбову" нужны игроки, пусть звонят. Я бы тоже согласился бесплатно поиграть, возобновить карьеру в РПЛ и помочь клубу в такой ситуации.

Я и так сейчас поигрываю по три-четыре раза на неделе, нахожусь в форме. Так что надо поговорить, если есть заинтересованность.

Если могу помочь, то почему бы и нет? Я бы с удовольствием попробовал», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Последним клубом 35-летнего Билялетдинова был литовский «Тракай». Также на протяжении карьеры полузащитник выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин».